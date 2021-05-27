Более 150 пропавших при крушении судна в Нигерии считаются погибшими

Источник материала: БT

Более 150 человек считаются погибшими в результате крушения лодки на реке Нигер. Трагедия произошла накануне на северо-западе страны. Перегруженное судно, на борту которого находились 160 человек, перевернулось и затонуло. Спасти удалось всего 22. Причиной крушения стала перегруженность: лодка была рассчитана на 80 человек, однако на борту было в два раза больше пассажиров, к тому же еще и мешки с песком.





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