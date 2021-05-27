Китай: Литва в угоду США готова рассориться со всеми своими партнерами

Источник материала: БT

Литва в угоду США готова рассориться со всеми своими партнерами - так в Китае комментируют скандальное заявление литовского сейма. Вильнюс решил выйти из механизма сотрудничества "17+1" между странами Центральной и Восточной Европы и Китаем. Этот формат существует с 2012 года. Его целью является расширение инвестиций и торговли, а также развитие крупных инфраструктурных проектов, связанных с глобальной инициативой Китая "Один пояс и один путь". Теперь Литва своим решением отказывается от миллиардных инвестиций в развитие портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. То есть намеренно ослабляет свои экономические позиции. Решение Литвы вызвало шквал критики в Поднебесной. Среди возмущенных комментариев ее называют "шутом гороховым", "страной-жуком" и "зернышком риса", который пытается угодить США.





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