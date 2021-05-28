Одна из стран призвала НАТО смягчить реакцию на инцидент с Ryanair

Против давления на Беларусь за инцидент с Ryanair и санкций в отношении страны от НАТО выступила Турция.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Reuters.

По информации агентства, в дипслужбах ЕС сообщили, что Анкара настаивает на исключении упоминаний о санкциях и призывов к освобождению политзаключенных из текста заявления Североатлантического альянса.

Источники в дипслужбах Евросоюза сообщили: Анкара настаивает на том, что любые упоминания о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призыв к освобождению политзаключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса.

Однако пока МИД Турции данную информацию не комментировал.

В то же время Reuters сообщает со ссылкой на официального представителя НАТО, что удалось согласовать заявление Североатлантического совета по Беларуси «всеми 30 союзниками на основе консенсуса». Вдаваться в подробности пресс-служба не стала, объяснив, что обсуждения носят конфиденциальный характер.

«Многие союзники были очень разочарованы Турцией. Для НАТО было важно отреагировать, и непонятно, почему Анкара захотела защищать (президента Беларуси Александра) Лукашенко», - сказал европейский дипломат, присутствовавший на дискуссии.

Ранее

26 мая в Североатлантическом совете решительно осудили вынужденную посадку лайнера Ryanair в минском аэропорту и призвали к срочному независимому расследованию инцидента.

В НАТО его назвали «неприемлемым актом, серьезно нарушившим нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и поставившим под угрозу жизнь пассажиров и экипажа».

Также Североатлантический совет публиковал документ в поддержку срочного независимого расследования инцидента и также «ответных мер, принятых союзниками».

Чот произошло

На борту самолета Ryanair, который летел из Греции в Литву и вынужденно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о "минировании", оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.

Он сразу был задержан белорусскими правоохранителями. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично президент Александр Лукашенко.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. Ряд авиакомпаний заявили , что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси. В результате белорусская «Белавиа» отменила рейсы в 12 аэропортов мира.

В Брюсселе события назвали захватом пассажирского самолета и призвали Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.