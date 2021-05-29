В Белом доме рассказали, как поступят с Беларусью

В США заявили о прекращении авиасообщения с Беларусью и возобновлении санкций. Такие меры США решили предпринять из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«США приостановят применение соглашения с Беларусью об авиасообщении от 2019 года», - сказала Псаки. У Америки заключены такие соглашения с более чем сотней стран по всему миру.

Федеральное авиационное управление США (FAA) предупредило, что полеты над территорией Беларуси нужно совершать с «предельной осторожностью».

Возобновляют санкции

По словам Псаки, США вместе с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых фигур, которые связаны с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и 23 мая 2021 года.

В данное время готовится исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.

Кроме того, Вашингтон возобновляет с 3 июня санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий. Действие ограничений ранее было приостановлено лицензиями Минфина США. Теперь оно снова будет действовать. Американские граждане не смогут «проводить операции с данными предприятиями, их собственностью или имущественными интересами».

Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

Требуют международного расследования

Псаки заявила, что США в рамках ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации (ICAO), Группы семи и НАТО продолжат выступать за меры против белорусского руководства в связи с «оскорблением международных норм, подрывом демократии и прав человека». Министерство юстиции США вместе с ФБР тесно работают с европейскими структурами в этом направлении.

«Мы призываем [Александра] Лукашенко дать [провести] вызывающее доверие международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных, вступить во всеобъемлющий и подлинно политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества, который приведет к свободным и честным президентским выборам под эгидой и наблюдением ОБСЕ», - говорится в заявлении.

История вопроса

Напомним. 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично президент Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.

На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он немедленно был задержан белорусскими правоохранителями.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. Белорусские власти заявили, что письмо с угрозой пришло от ХАМАС, однако в организации опровергли это сообщение. А позже стало известно , что письмо якобы от ХАМАС пришло на 27 минут позже, чем самолет стал разворачиваться на вынуждеенную посадку.

Авиакомпания «Белавиа» вынуждена была отменить рейсы в 8 стран мира. Список стран увеличивается.

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