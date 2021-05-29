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Американские военные по ошибке атаковали завод в Болгарии

29.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вооруженные автоматами американские солдаты ворвались в помещение производственного цеха в Болгарии. В стране сейчас проходят учения НАТО. Шокирующий инцидент произошел недалеко от Пловдива на предприятии, где делают оборудование для нефтеперерабатывающего завода. Солдаты зашли на территорию цеха, приказали рабочим не двигаться и обыскали помещение. Еще несколько автоматчиков дежурили снаружи.

После зачистки янки ушли без всяких извинений. Сообщается лишь, что инцидент произошел по ошибке. Рабочие и владелец предприятия собираются подавать иск в суд. В американском посольстве в Болгарии заявили о готовности сотрудничать со следствием.

 
 
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Вооруженные автоматами американские солдаты ворвались в помещение производственного цеха в Болгарии. В стране сейчас проходят учения НАТО. Шокирующий инцидент...
 
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