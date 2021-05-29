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Из-за сильного ливня в Москве затопило дороги
29.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Больше всего пострадала западная часть города. По прогнозам синоптиков, дождь не прекратится до утра.
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Больше всего пострадала западная часть города. По прогнозам синоптиков, дождь не прекратится до утра. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться?...
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