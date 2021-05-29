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Индонезийский паром KM Karya Indah загорелся через 15 минут после отправления
29.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Как пишут местные СМИ, более 180 пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.
По данным властей, погибших нет. Корабль выгорел полностью, но не затонул. Следователи выясняют причины инцидента.
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Как пишут местные СМИ, более 180 пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать. По данным властей, погибших нет. Корабль выгорел полностью, но не затонул....
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