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Останки более 200 детей нашли на территории бывшего интерната в Канаде

30.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагические новости приходят из Канады. На территории бывшей школы-интерната в Камлупсе найдены останки более двух сотен детей. В память о погибших малышах канадцы выложили ряды обуви на лестнице художественной галереи Ванкувера и спели традиционные песни коренных народов. Заведение для детей индейцев функционировало в 20-м веке под контролем католической церкви. Позже перешло под контроль федерального правительства. Подобные христианские школы создавались в рамках программы по ассимиляции в канадском обществе. Детей заставляли принимать христианство, запрещали разговаривать на родных языках, подвергали избиениям и словесным оскорблениям.

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Трагические новости приходят из Канады. На территории бывшей школы-интерната в Камлупсе найдены останки более двух сотен детей. В память о погибших малышах...
 
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