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Протесты в США: беспорядки, столкновения с полицией и жесткие задержания

30.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередные акции протеста в США. Сотни местных жителей вновь вышли отстаивать права афроамериканцев. В Оклахома-Сити сторонники движения Black Lives Matter прошли по улицам с настоящим оружием, скандируя лозунг "Власть черным!". В Вашингтоне же беспорядки практически сразу начали подавлять сотрудники правоохранительных органов. Не обошлось без жестких задержаний.

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Очередные акции протеста в США. Сотни местных жителей вновь вышли отстаивать права афроамериканцев. В Оклахома-Сити сторонники движения Black Lives Matter прошли по...
 
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