|
Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
30.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На состоявшуюся 29 мая церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На состоявшуюся 29 мая церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)