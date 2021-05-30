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В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома
30.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Инцидент произошел на улице Бородина в районе Химмаш. Предположительно, мужчина вооружен карабином "Сайга".
Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Пострадали два человека. Официального подтверждения этих данных пока нет.
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Инцидент произошел на улице Бородина в районе Химмаш. Предположительно, мужчина вооружен карабином "Сайга". Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший...
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