Новый научный парк природы открылся в Китае в городе Сиань

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Сотни посетителей пришли посмотреть на самый ценный экспонат - единственную в мире коричневую панду. Все бамбуковые медведи рождаются черно-белыми, а Кизай родился коричневым. Из-за необычного окраса родители, к сожалению, бросили малыша спустя несколько недель после рождения. Но уже на протяжении 11 лет мишка купается в любви и ласке ученых и восторженной публики.