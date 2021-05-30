ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Барнауле лопнул батут - две девочки в реанимации

30.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ЧП в Барнауле.  Возле торгового центра взорвался детский батут. На аттракционе находились дети:  двоих отбросило на трамвайные пути. 4-летних девочек  без сознания увезли в реанимацию. 

Врачи оценивают состояние пациенток как крайне тяжелое.  Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило высокое давление воздуха. Сообщается, что батут принадлежал индивидуальному предпринимателю. Личность владельца устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП в Барнауле.  Возле торгового центра взорвался детский батут. На аттракционе находились дети:  двоих отбросило на трамвайные пути. 4-летних девочек  без сознания...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by