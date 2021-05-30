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В Барнауле лопнул батут - две девочки в реанимации
30.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
ЧП в Барнауле. Возле торгового центра взорвался детский батут. На аттракционе находились дети: двоих отбросило на трамвайные пути. 4-летних девочек без сознания увезли в реанимацию.
Врачи оценивают состояние пациенток как крайне тяжелое. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило высокое давление воздуха. Сообщается, что батут принадлежал индивидуальному предпринимателю. Личность владельца устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
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ЧП в Барнауле. Возле торгового центра взорвался детский батут. На аттракционе находились дети: двоих отбросило на трамвайные пути. 4-летних девочек без сознания...
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