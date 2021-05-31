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Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва
31.05.2021 11:33 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Самолет Ryanair, который следовал из Ирландии в Польшу, экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва.
Об этом
Инцидент случился 30 мая, самолет летел из Дублина в Краков и был посажен в немецком аэропорту Берлин-Бранденбург вечером этого дня. На борту находилось 160 пассажиров.
Их вывели, самолет проверили, взрывчатки не нашли. На взлетной полосе самолет находился до раннего утра понедельника, 31 мая.
Пассажиров тем временем отвели в терминал и обеспечили питанием. После всех проверок уже на другом самолете их отправили в Краков.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
После этого ряд авиакомпаний
Фото onliner.by
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Самолет Ryanair, который следовал из Ирландии в Польшу, экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «Евроньюс».
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