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Европу накрыл очередной шпионский скандал

01.06.2021 08:33 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Впрочем, язык санкционной риторики удивительным образом объединил континенты. И неспроста. Европу накрыл очередной шпионский скандал. Как сообщает ВВС со ссылкой на датские СМИ, секретная служба Дании помогала США шпионить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 годы. Согласно отчету, разведданные были собраны и о других официальных лицах из Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Похожие обвинения, напомним, были озвучены и в 2013 году, когда Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ США, обнародовал информацию о прослушке агентством национальной безопасности телефона канцлера Германии.

Может, и этим объясняется такое единодушие - мало ли что там могли услышать и увидеть в текстовых сообщениях. Чтобы добиться лояльности и послушания, все средства хороши.


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Впрочем, язык санкционной риторики удивительным образом объединил континенты. И неспроста. Европу накрыл очередной шпионский скандал. Как сообщает ВВС со ссылкой...
 
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