Решить проблему с мигрантами и бездомными требуют в Париже

Источник материала: БT

"Решить проблему с мигрантами и бездомными!", - с таким требованием сотни людей вышли на улицы Парижа. В ходе акции протеста начались стычки с полицией, правоохранители распылили в толпу демонстрантов перцовый газ. Позже около 200 мигрантов развезли на автобусах в места экстренного размещения. Аналогичная демонстрация произошла в Париже более двух недель назад, когда после многочасовой акции власти экстренно разместили во временных центрах около 700 мигрантов.