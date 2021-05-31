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Решить проблему с мигрантами и бездомными требуют в Париже
01.06.2021 08:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
"Решить проблему с мигрантами и бездомными!", - с таким требованием сотни людей вышли на улицы Парижа. В ходе акции протеста начались стычки с полицией, правоохранители распылили в толпу демонстрантов перцовый газ. Позже около 200 мигрантов развезли на автобусах в места экстренного размещения. Аналогичная демонстрация произошла в Париже более двух недель назад, когда после многочасовой акции власти экстренно разместили во временных центрах около 700 мигрантов.
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"Решить проблему с мигрантами и бездомными!", - с таким требованием сотни людей вышли на улицы Парижа. В ходе акции протеста начались стычки с полицией,...
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