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В США фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия

01.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия - только за неделю  продается более миллиона единиц. Такие данные приводит издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на ряд исследований. В 2020 году продажи оружия подскочили на 64 % по сравнению с 2019-м. При этом каждый пятый из 17-ти миллионов покупателей сделал это впервые. Около половины новых владельцев - женщины. По оценкам, общее количество оружия в обращении достигает 400 миллионов единиц. И даже президент США Байден признает, что страну охватила "эпидемия насилия". Только в мае произошло 67 массовых расстрелов - последний из них в воскресенье в Майами, в результате чего два человека погибли и два десятка получили ранения. 


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В США фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия - только за неделю  продается более миллиона единиц. Такие данные приводит издание "Нью-Йорк Таймс"...
 
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