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В конце июня стартуют натовские учения "Морской бриз" на территории Украины
02.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
По информации Минобороны России, под прикрытием учений альянс доставит в Украину современное вооружение, а также боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено и войскам, и нацформированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, заявил представитель Минобороны России.
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По информации Минобороны России, под прикрытием учений альянс доставит в Украину современное вооружение, а также боеприпасы и материальное имущество для...
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