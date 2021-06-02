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По информации Минобороны России, под прикрытием учений альянс доставит в Украину современное вооружение, а также боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено и войскам, и нацформированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, заявил представитель Минобороны России.



А в Болгарии что-то пошло не по плану: солдаты захватили завод по производству оливкового масла и несколько часов удерживали работников цеха. Теперь владелец намерен судиться с военными. Вот те и "ответят".



В Румынии проходит очередной этап учений "Непоколебимый защитник". Здесь Североатлантический альянс задействовал подразделения быстрого реагирования. Численность собранных войск - более 4 тысяч солдат и офицеров. Всего же участие в трех этапах учений примут 9 тысяч военных из 20 стран. Параллельно продолжаются маневры "Весенний шторм" в Эстонии (они завершатся 5 июня), а также "Хранитель сабли" с участием более 13 тысяч человек.



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