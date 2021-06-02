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YouTube поставил ограничение на выпуск программы "60 минут - по горячим следам"

02.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Еще немного о свободе слова. YouTube поставил ограничение на выпуск российской программы "60 минут - по горячим следам", который вышел в эфир 31 мая в 18:40. Обсуждали акцию в Польше: кричащие активисты рисовали на груди названия белорусских предприятий, против которых Евросоюз еще не ввел санкции. Говорили и о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair, который посадили в Минске, и о подготовке встречи Путина с Байденом. К сожалению, сейчас при попытке просмотра всплывает уведомление "Видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Вероятно, правду видеть далеко не всегда выгодно и приятно.

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Теги: Минск
 
 
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Еще немного о свободе слова. YouTube поставил ограничение на выпуск российской программы "60 минут - по горячим следам", который вышел в эфир 31 мая в 18:40. Обсуждали акцию в...
 
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