Источник материала: БT

Еще немного о свободе слова. YouTube поставил ограничение на выпуск российской программы "60 минут - по горячим следам", который вышел в эфир 31 мая в 18:40. Обсуждали акцию в Польше: кричащие активисты рисовали на груди названия белорусских предприятий, против которых Евросоюз еще не ввел санкции. Говорили и о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair, который посадили в Минске, и о подготовке встречи Путина с Байденом. К сожалению, сейчас при попытке просмотра всплывает уведомление "Видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Вероятно, правду видеть далеко не всегда выгодно и приятно.



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