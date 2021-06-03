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В Никарагуа вспыхнули акции протеста из-за обвинения соперника президента в отмывании денег

03.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Никарагуа вспыхивают акции протеста. Люди вышли на улицы после того, как потенциального соперника президента страны Даниэля Ортеги обвинили в отмывании денег. Однако долго протесты не продлились. Активистов разогнала полиция.

Помимо обычных митингующих, полиция в Никарагуа разгоняла и представителей прессы. Точное количество задержанных пока неизвестно. 


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В Никарагуа вспыхивают акции протеста. Люди вышли на улицы после того, как потенциального соперника президента страны Даниэля Ортеги обвинили в отмывании денег....
 
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