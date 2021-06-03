Армия Британии закупила танки с дефектами

Источник материала: БT

Неприятная ситуация для британских военных. Армия Соединенного Королевства закупила на $ 5 млрд танки с дефектами. Оказалось, боевые машины не могут двигаться быстрее 30 км/ч без риска для экипажа. Об этом пишет The Daily Telegraph. Исходя из правительственного доклада, журналисты издания выяснили, что после езды на новых бронемашинах солдаты жаловались на отеки суставов и постоянный шум в ушах. Такие последствия вызваны чрезмерной вибрацией, которая еще и мешает во время движения производить стрельбу.

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