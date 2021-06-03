|
Армия Британии закупила танки с дефектами
03.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неприятная ситуация для британских военных. Армия Соединенного Королевства закупила на $ 5 млрд танки с дефектами. Оказалось, боевые машины не могут двигаться быстрее 30 км/ч без риска для экипажа. Об этом пишет The Daily Telegraph. Исходя из правительственного доклада, журналисты издания выяснили, что после езды на новых бронемашинах солдаты жаловались на отеки суставов и постоянный шум в ушах. Такие последствия вызваны чрезмерной вибрацией, которая еще и мешает во время движения производить стрельбу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неприятная ситуация для британских военных. Армия Соединенного Королевства закупила на $ 5 млрд танки с дефектами. Оказалось, боевые машины не могут двигаться...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)