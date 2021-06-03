В штате Делавэр США неизвестный открыл огонь по полицейским

Источник материала: БT

Событие в США, уже ставшее рутиной. В очередной раз в стране стрельба на улицах. На этот раз в штате Делавэр. Неизвестный открыл огонь по полицейским. Минимум 3 человека пострадали. Преступник забаррикадировался в одном из многоквартирных домов, оттуда и обстреливал правоохранителей. На месте работает спецназ совместно с полицией, здание окружено. Жителям близлежащих районов место происшествия приказано объезжать.