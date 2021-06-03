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В штате Делавэр США неизвестный открыл огонь по полицейским
03.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Событие в США, уже ставшее рутиной. В очередной раз в стране стрельба на улицах. На этот раз в штате Делавэр. Неизвестный открыл огонь по полицейским. Минимум 3 человека пострадали. Преступник забаррикадировался в одном из многоквартирных домов, оттуда и обстреливал правоохранителей. На месте работает спецназ совместно с полицией, здание окружено. Жителям близлежащих районов место происшествия приказано объезжать.
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Событие в США, уже ставшее рутиной. В очередной раз в стране стрельба на улицах. На этот раз в штате Делавэр. Неизвестный открыл огонь по полицейским. Минимум 3...
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