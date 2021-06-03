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В Колумбии - национальная забастовка: в столкновениях с полицией погибло 40 протестующих

03.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В самой Колумбии есть те, кого многое не устраивает. Который день в стране не утихают массовые антиправительственные протесты. Накануне тысячи людей присоединились к национальной забастовке. Напомним, демонстрации, начавшиеся в конце апреля, быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицией во многих крупных городах. По разным данным, всего за несколько дней противостояния с правоохранителями погибло до 40 протестующих. 

 
 
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В самой Колумбии есть те, кого многое не устраивает. Который день в стране не утихают массовые антиправительственные протесты. Накануне тысячи людей...
 
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