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В Колумбии - национальная забастовка: в столкновениях с полицией погибло 40 протестующих
03.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В самой Колумбии есть те, кого многое не устраивает. Который день в стране не утихают массовые антиправительственные протесты. Накануне тысячи людей присоединились к национальной забастовке. Напомним, демонстрации, начавшиеся в конце апреля, быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицией во многих крупных городах. По разным данным, всего за несколько дней противостояния с правоохранителями погибло до 40 протестующих.
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В самой Колумбии есть те, кого многое не устраивает. Который день в стране не утихают массовые антиправительственные протесты. Накануне тысячи людей...
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