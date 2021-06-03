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Руководство Twitter заблокировало учетную запись, в которой перепечатывались заявления Д.Трампа

03.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередная показательная демонстрация свободы слова в США. Руководство Twitter заблокировало учетную запись, в которой перепечатывались заявления Дональда Трампа. Напомним, ранее бывший президент Соединенных Штатов назвал "абсолютным позором" для страны блокировку его аккаунтов в соцсетях Facebook, а также в Twitter и Google. По словам политика, цифровые гиганты самым наглым образом лишили бывшего главу Белого дома права на свободу слова. Сейчас аккаунты Трампа восстановили, однако сам он доступа к ним не имеет. Web-страницы доступны только для просмотра рядовыми пользователями.


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Очередная показательная демонстрация свободы слова в США. Руководство Twitter заблокировало учетную запись, в которой перепечатывались заявления Дональда Трампа....
 
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