В Сочи запустили доставку еды в море

Источник материала: БT

В течение июня сервис будет работать в тестовом режиме. Еду курьеры привезут к катерам и яхтам на гидроциклах, при этом ее стоимость будет аналогична обычному заказу. Уточняется, что заказы будут доставляться не далее 8 км от берега с 12:00 до 18:00.





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