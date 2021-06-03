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В Сочи запустили доставку еды в море
03.06.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В течение июня сервис будет работать в тестовом режиме. Еду курьеры привезут к катерам и яхтам на гидроциклах, при этом ее стоимость будет аналогична обычному заказу. Уточняется, что заказы будут доставляться не далее 8 км от берега с 12:00 до 18:00.
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В течение июня сервис будет работать в тестовом режиме. Еду курьеры привезут к катерам и яхтам на гидроциклах, при этом ее стоимость будет аналогична обычному...
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