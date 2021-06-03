В Болонье жители устроили потасовки за место в очереди на вакцинацию от COVID-19

Источник материала: БT

Масштабная кампания по вакцинации обрастает все новыми историями. Так, в итальянской Болонье после объявления о раздаче 1200 бесплатных доз препарата Johnson & Johnson у центра вакцинации собралось около 5 тысяч человек. Некоторые ночевали прямо под дверями медпункта, а днем за место в очереди начались потасовки. И чтобы они не превратились в массовые столкновения, были вызваны усиленные наряды полиции.



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