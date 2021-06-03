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Главой МВД Латвии стала представительница ЛГБТ
03.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неожиданно разрешился скоротечный правительственный кризис в Латвии. На один из ключевых постов - главы МВД - сегодня была назначена женщина. Примечательно, что Мария Голубева является открытой представительницей ЛГБТ-движения. Это могло стать одним из главных аргументов в пользу ее назначения. Министр иностранных дел страны Ринкевичс, сам состоящий в однополом браке, торжествующе объявил в "Твиттере": "Теперь нас таких в правительстве двое, хотя Латвии еще и предстоит многое решить!"
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Неожиданно разрешился скоротечный правительственный кризис в Латвии. На один из ключевых постов - главы МВД - сегодня была назначена женщина. Примечательно, что...
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