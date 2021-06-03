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Twitter вновь цензурирует Дональда Трампа

04.06.2021 06:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Практику цензурирования видных политиков и глав государств продолжает Twitter. Вновь по уже давно сложившейся традиции досталось Трампу. Twitter на сей раз заблокировал канал, на котором републиковались заявления 45-го президента США. Самому бывшему хозяину Белого дома  официальные каналы заблокировали, потом их восстановили, но хозяину не вернули. Трамп до сих пор ведет отчаянную и безнадежную войну с крупнейшими соцсетями. Он обвиняет их в цензуре. Они при этом не возражают. Но оправдывают свою политику высшими интересами человечества.

Twitter удалил публикацию президента Нигерии 

Жертвой цензуры стал и президент Нигерии. Twitter удалил его публикацию, в которой он угрожал наказанием сепаратистам и террористам. Официальная Абуджа обратилась к администрации соцсети с риторическим упреком: неужели противозаконно угрожать насильникам насилием? Публикацию президента Twitter так и не восстановил. 


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Практику цензурирования видных политиков и глав государств продолжает Twitter. Вновь по уже давно сложившейся традиции досталось Трампу. Twitter на сей раз заблокировал...
 
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