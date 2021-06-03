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В Париже проверяют сообщение о минировании самолета

04.06.2021 06:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В воздушном пространстве сейчас неспокойно. Несколько часов назад в парижском аэропорту Руасси совершил посадку самолет, который следовал из столицы Чада. Незадолго до приземления на частоте диспетчеров прозвучало сообщение будто лайнер заминирован. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и подняли в воздух истребитель. Военные сопровождали гражданский самолет до самого аэропорта Руасси. После приземления лайнер отбуксировали подальше от аэропорта и массового скопления людей. Пассажиров эвакуировали. Бомбу, к счастью, так и не нашли. 


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В воздушном пространстве сейчас неспокойно. Несколько часов назад в парижском аэропорту Руасси совершил посадку самолет, который следовал из столицы Чада....
 
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