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В Париже проверяют сообщение о минировании самолета
04.06.2021 06:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В воздушном пространстве сейчас неспокойно. Несколько часов назад в парижском аэропорту Руасси совершил посадку самолет, который следовал из столицы Чада. Незадолго до приземления на частоте диспетчеров прозвучало сообщение будто лайнер заминирован. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и подняли в воздух истребитель. Военные сопровождали гражданский самолет до самого аэропорта Руасси. После приземления лайнер отбуксировали подальше от аэропорта и массового скопления людей. Пассажиров эвакуировали. Бомбу, к счастью, так и не нашли.
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В воздушном пространстве сейчас неспокойно. Несколько часов назад в парижском аэропорту Руасси совершил посадку самолет, который следовал из столицы Чада....
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