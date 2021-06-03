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Скандал в британской армии - новые танки Ajax опасны для экипажей

04.06.2021 06:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Британская Guardian сообщает о скандале вокруг программы перевооружения британской армии. Министерство обороны потратило три с половиной миллиарда фунтов на разработку и производство новых бронемашин семейства Ajax. В процессе испытаний внезапно обнаружилось, что новая техника безопасна в использовании только при скорости до 30 километров в час. Если этот предел превышен, в бронемашинах становится настолько шумно, что возникает реальный риск повредить слух. Вдобавок из-за тряски солдатам грозят серьезные травмы - вплоть до разрушения суставов. Армейское командование, однако, заявляет, что не намерено снимать новые бронемашины с вооружения - ими просто станут пользоваться с осторожностью.


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Британская Guardian сообщает о скандале вокруг программы перевооружения британской армии. Министерство обороны потратило три с половиной миллиарда фунтов на...
 
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