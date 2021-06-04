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Мраморное море в районе Стамбула покрыла странная слизь
04.06.2021 18:51 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Исследователи бьют тревогу и говорят, что масштабы ее распространения беспрецедентны.
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Исследователи бьют тревогу и говорят, что масштабы ее распространения беспрецедентны. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите...
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