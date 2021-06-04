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Безопасность БелАЭС подтверждена экспертами Европейской группы, регулирующей ядерную безопасность

04.06.2021 22:55 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Есть в ЕС и политики, которым по-прежнему не дает покоя Белорусская АЭС. Даже складывается впечатление, что за количество упоминаний атомной станции им там доплачивают. Накануне этим отличилась комиссар Евросоюза по энергетике Симсон. Она вдруг заявила, что наша страна не выполнила все рекомендации по безопасности. На это в Госатомнадзоре ответили: ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов выполнены. К тому же, их результаты имели положительную оценку экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Напомним госпоже Симсон, что они посещали нашу станцию в феврале.

При этом важно отметить: стресс-тесты не являются частью лицензирования и по сути добровольны. Однако нами все равно выполнены в полном объеме. Ведь в приоритете безопасность людей.


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Есть в ЕС и политики, которым по-прежнему не дает покоя Белорусская АЭС. Даже складывается впечатление, что за количество упоминаний атомной станции им там...
 
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