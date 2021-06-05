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Обрушение шахты в Мексике - под землей застряли не менее семи человек
05.06.2021 14:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Не менее семи человек застряли под землей из-за обрушения шахты в Мексике. По предварительным данным, причиной аварии на мексиканской шахте Коауила могло стать затопление. На месте происшествия уже работают спасательные бригады. Возле шахты собираются родственники рабочих.
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Не менее семи человек застряли под землей из-за обрушения шахты в Мексике. По предварительным данным, причиной аварии на мексиканской шахте Коауила могло стать...
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