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В Тыве (Россия) произошла вспышка сибирской язвы
05.06.2021 14:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Один из поселков закрыли на карантин. Как объясняют специалисты, источником заражения могли стать скотомогильники: инфицированная почва сохраняет споры возбудителя до 1300 лет, они выносятся на поверхность, а животные поедают траву и заражаются. Через скот инфицируются и люди. Не последнюю роль в этом процессе играет и глобальное потепление.
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Один из поселков закрыли на карантин. Как объясняют специалисты, источником заражения могли стать скотомогильники: инфицированная почва сохраняет споры...
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