Авиация МЧС Беларуси помогает тушить пожары в Турции

Источник материала: БT

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать коллегам в тушении пожаров в Турции. За выходные экипаж вертолета Ми-8 выполнил 5 полётов с площадки в городе Сеферихисар и сбросил более 200 тонн воды. Доставили наши спасатели также продукты питания, питье, вещи специалистам, которые ликвидируют возгорания с земли. Высадка людей выполнялась, в буквальном смысле из подвешенного состояния. Такой маневр используют наиболее опытные экипажи, когда невозможно приземлиться в условиях горной местности.

Иван Лабзин, первый замначальника авиации МЧС Беларуси: Пожары образуются в лесах низин гор, а также высоко в горах, и необходимо задействовать авиацию. Потому что других подходов для тушения пожаров в горах (высота 500 метров и более) кроме вертолетов, ничего больше не подходит. Работу по тушению пожаров мы осуществляем уже больше 20 лет. Экипажи наших вертолетов тушили пожары в РФ, Грузии. Наш вертолет Ми-26 принимал участие в тушении пожаров. И основным нашим запросчиком помощи является Турецкая Республика. У них нет своей авиации, готовой выполнить данную работу.

Мониторинг ситуации идет и в Беларуси. Сейчас в лесах установился третий класс пожароопасности. С начала лета авиацией МЧС выявлено 10 возгораний в экосистемах.





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