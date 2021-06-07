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В Болгарии богатым пациентам незаконно пересаживали почки украинцев

07.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Международный скандал с участием наших соседей. В Болгарии богатым пациентам незаконно пересаживали почки украинцев. И делалось это в государственной клинике. Органы получали клиенты из Германии, Израиля, Японии и Омана. А украинским донорам, чтобы соблюдался местный закон, присваивались вымышленные имена. Они якобы являлись племянниками богатых пациентов. За два года по преступной схеме провели 14 таких пересадок.

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины:

В Болгарии возбудили уголовное дело по факту незаконной трансплантации, там 14 украинцев сдавали свои органы для трансплантации. Вынуждены из-за своей бедности, попавшие в нищету, кто там фигурирует? Украинцы! Мы уже стали для всей Европы страной нищеты повальной, страной бесправия, это все понимают и знают. Я практически каждый день разговариваю с европейскими деятелями, и мне это говорят в глаза.

Хуже нищеты бывает нищета еще большая. Украина признана европейским аутсайдером по уровню доступности газа для населения. Этот параметр определяется соотношением доходов граждан и ценой на энергоносители. Месячной зарплаты люксембуржца, например, хватает на приобретения 9 тысяч кубометров газа. А вот украинец может себе позволить лишь тысячу кубометров. Лучше дела обстоят даже у молдаван и боснийцев.


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Международный скандал с участием наших соседей. В Болгарии богатым пациентам незаконно пересаживали почки украинцев. И делалось это в государственной клинике....
 
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