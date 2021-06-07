В Гааге начался процесс по делу о крушении Boeing над Украиной

Источник материала: БT

В Гааге начался процесс по делу о крушении самолета "Малазийских авиалиний" в Донбассе. Трагедия случилась без малого 7 лет назад: дознание велось медленно и, как настаивает Москва, однобоко. Скажем, в истории с посадкой самолета Ryanair в Минске однобокость тоже налицо, но на принятие решений там потребовались европейцам дни и даже часы. Судом в Гааге приняты 299 исков от родственников жертв катастрофы лайнера, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Президент Путин уже заявил, что результаты этого расследования будут признаны его страной лишь в случае, если к проведению следственных действий будут допущены российские специалисты. Официальная Москва указывает, что безусловной виновницей этой трагедии является Украина, поскольку небо над воюющим Донбассом для гражданской авиации официальный Киев так и не закрыл.

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