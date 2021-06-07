ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гааге начался процесс по делу о крушении Boeing над Украиной

07.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Гааге начался процесс по делу о крушении самолета "Малазийских авиалиний" в Донбассе. Трагедия случилась без малого 7 лет назад: дознание велось медленно и, как настаивает Москва, однобоко. Скажем, в истории с посадкой самолета Ryanair в Минске однобокость тоже налицо, но на принятие решений там потребовались европейцам дни и даже часы. Судом в Гааге приняты 299 исков от родственников жертв катастрофы лайнера, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Президент Путин уже заявил, что результаты этого расследования будут признаны его страной лишь в случае, если к проведению следственных действий будут допущены российские специалисты. Официальная Москва указывает, что безусловной виновницей этой трагедии является Украина, поскольку небо над воюющим Донбассом для гражданской авиации официальный Киев так и не закрыл.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гааге начался процесс по делу о крушении самолета "Малазийских авиалиний" в Донбассе. Трагедия случилась без малого 7 лет назад: дознание велось медленно и, как...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Белорусские иммигранты провоцируют недовольство литовцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by