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Белорусские иммигранты провоцируют недовольство литовцев

07.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские политэмигранты ведут себя в Вильнюсе слишком по-хозяйски. И это все больше раздражает горожан: чужаки создают неудобства и провоцируют  острую реакцию литовцев. Вот очередная история: жительница Вильнюса категорически не понимает, почему приезжие превращают тротуары чужого города в свои капища?

Кладбище здесь у нас в центре города уже? - Вы не понимаете, это мемориал! - Ну, то есть вы здесь устраиваете мемориал на тротуаре и будете памятники ставить? - Ну, как вам сказать, помните события у телецентра? Когда Горбачев танками вас давил… - Нет, не помню я такого! Так что, вы будете теперь устраивать кладбище на тротуаре и детей наших пугать!?


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Белорусские политэмигранты ведут себя в Вильнюсе слишком по-хозяйски. И это все больше раздражает горожан: чужаки создают неудобства и провоцируют  острую...
 
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