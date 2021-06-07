ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жертвами столкновения поездов в Пакистане стали 50 человек

08.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Число жертв столкновения пассажирских поездов в Пакистане достигло 50-ти. В больницы городов, расположенных неподалеку от места аварии, доставлены 70 человек. Спасательные работы на месте трагического инцидента продолжаются уже почти сутки.

Как сообщают очевидцы, один из поездов к моменту столкновения уже сошел с рельсов: второй пассажирский состав не успел затормозить и на большой скорости врезался в первый. Поврежденными, разрушенными и смятыми оказались 12 вагонов, в которых ехали сотни спящих людей. Премьер Пакистана заявил, что шокирован случившимся и потребовал произвести самое тщательное расследование. В связи с трагедией Президент Беларуси выразил свои соболезнования народу Пакистана и руководству этой страны.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жертв столкновения пассажирских поездов в Пакистане достигло 50-ти. В больницы городов, расположенных неподалеку от места аварии, доставлены 70 человек....
 
Новости дня
Новости в мире
 
СБУ ведет борьбу с российскими артистами, угрожающими нацбезопасности Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by