Жертвами столкновения поездов в Пакистане стали 50 человек

Источник материала: БT

Число жертв столкновения пассажирских поездов в Пакистане достигло 50-ти. В больницы городов, расположенных неподалеку от места аварии, доставлены 70 человек. Спасательные работы на месте трагического инцидента продолжаются уже почти сутки.

Как сообщают очевидцы, один из поездов к моменту столкновения уже сошел с рельсов: второй пассажирский состав не успел затормозить и на большой скорости врезался в первый. Поврежденными, разрушенными и смятыми оказались 12 вагонов, в которых ехали сотни спящих людей. Премьер Пакистана заявил, что шокирован случившимся и потребовал произвести самое тщательное расследование. В связи с трагедией Президент Беларуси выразил свои соболезнования народу Пакистана и руководству этой страны.





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