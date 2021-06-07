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СБУ ведет борьбу с российскими артистами, угрожающими нацбезопасности Украины
08.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
У украинских властей забот хватает и помимо коррупции - например, они ведут борьбу с российскими артистами. Причем, не на жизнь, а на смерть. В буквальном смысле от санкций не избавляет "незримого" врага даже смерть. Служба безопасности Украины и Минкульт опубликовали список лиц, представляющих угрозу государственности - среди них уже покойные Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Василий Лановой.
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У украинских властей забот хватает и помимо коррупции - например, они ведут борьбу с российскими артистами. Причем, не на жизнь, а на смерть. В буквальном смысле от...
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