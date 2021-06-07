ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СБУ ведет борьбу с российскими артистами, угрожающими нацбезопасности Украины

08.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

У украинских властей забот хватает и помимо коррупции - например, они ведут борьбу с российскими артистами. Причем, не на жизнь, а на смерть. В буквальном смысле от санкций не избавляет "незримого" врага даже смерть. Служба безопасности Украины и Минкульт опубликовали список лиц, представляющих угрозу государственности - среди них уже покойные Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Василий Лановой.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У украинских властей забот хватает и помимо коррупции - например, они ведут борьбу с российскими артистами. Причем, не на жизнь, а на смерть. В буквальном смысле от...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Гааге начался процесс по делу о крушении Boeing над Украиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by