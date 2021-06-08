В Канаде водитель сбил семью мусульман: есть жертвы

Источник материала: БT

Преднамеренное убийство в Канаде. Водитель автомобиля наехал на семью мусульман в провинции Онтарио. Из пяти человек выжил только 9-летний ребенок. О личности водителя сообщается, что ему 20 лет и ранее он был замечен в неких противоправных поступках. Премьер-министр Канады призвал остановить исламофобию в стране. В городе, где произошла трагедия, объявлен трехдневный траур, в стране приспущены флаги.





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