Источник материала: БT

Зеленскому не привыкать получать по шапке. Вот очередной случай. Его телефонный разговор с Байденом закончился скандалом. Президент Украины в глазах американской администрации выступил в роли настоящего фальсификатора. На официальном сайте Зеленского вдруг сообщили, что Байден одобрил предоставление Киеву плана действий по вступлению в НАТО.

Но не тут-то было. Совет нацбезопасности США таким заявлением был крайне недоволен и подчеркнул: на самом деле Зеленский в разговоре отметил лишь важность данного вопроса. И все. А так не терпелось выдать желаемое за действительное.

И еще из оплошностей сайта украинского президента. В марте его сотрудники завершили президентство Зеленского раньше срока. Информация о прекращении полномочий оказалась в тексте распоряжения об увольнении главы Кропивницкой районной госадминистрации.

В свою очередь "мягкое" заявление сделали и в НАТО. Там отметили низкий уровень готовности подразделений Вооруженных сил Украины к выполнению задач в составе Сил быстрого реагирования альянса. В рамках проходящих сейчас учений "Серебряная сабля" в Житомирской области проверка выявила поверхностное знание боевых уставов, тактики и слабое владение иностранными языками. Вероятно, и в географии украинцы не сильны. А в 2019 году все тот же президентский сайт отправил Зеленского с визитом в столицу Канады - Торонто.

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