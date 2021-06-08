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В Пенсильвании вооруженные люди вновь собрались у здания Капитолия

08.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

У здания Капитолия вновь собрались вооруженные люди. На этот раз в штате Пенсильвания. Митингующие вышли на пикет, требуя права хранить и носить оружие. Эти американцы утверждают, что проводимая Байденом политика нарушает права определенных слоев населения. Как заявляют активисты, оружие помогает защищаться "от любого, кто стремится их угнетать".

Власти США все больше теряют контроль внутри страны. Почти каждый день там происходит бесконтрольная стрельба граждан друг в друга. За прошедшие выходные в стране отмечено сразу несколько нападений с применением оружия.


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У здания Капитолия вновь собрались вооруженные люди. На этот раз в штате Пенсильвания. Митингующие вышли на пикет, требуя права хранить и носить оружие. Эти...
 
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