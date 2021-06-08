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Масштабные цветочные инсталляции в Лондоне

08.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Достопримечательности Лондона буквально расцвели: от культовых красных телефонных будок до площади Пикадилли - дизайнеры решили разбавить серый тон улиц красками живых цветов. По мнению устроителей масштабной инсталляции, она должна поднять настроение жителям британской столицы после нескольких месяцев локдауна.

 
 
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Достопримечательности Лондона буквально расцвели: от культовых красных телефонных будок до площади Пикадилли - дизайнеры решили разбавить серый тон улиц...
 
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