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Масштабные цветочные инсталляции в Лондоне
08.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Достопримечательности Лондона буквально расцвели: от культовых красных телефонных будок до площади Пикадилли - дизайнеры решили разбавить серый тон улиц красками живых цветов. По мнению устроителей масштабной инсталляции, она должна поднять настроение жителям британской столицы после нескольких месяцев локдауна.
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Достопримечательности Лондона буквально расцвели: от культовых красных телефонных будок до площади Пикадилли - дизайнеры решили разбавить серый тон улиц...
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