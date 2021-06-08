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Российские пранкеры разыграли литовского депутата

08.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередным красноречивым подтверждением активного вмешательства Литвы в дела Беларуси стал звонок российских пранкеров Вована и Лексуса председателю комитета сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасу Павиленису. Откровения последнего просто зашкаливают. Думая, что общается с соратником Навального Леонидом Волковым, он прямо подтвердил участие Литвы и ее западных кураторов в расшатывании ситуации не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.

Жигимантас Павиленис, председатель литовского парламентского комитета по иностранным делам: Мы страна маленькая, должны видеть приоритеты. Для нас Беларусь - это угроза существованию. Может быть, еще один конфликт. Это грозит безопасности страны. Надо двигаться стратегически. Этот год - белорусский год. И вы должны нам помогать. Если народ победит в Беларуси, это будет большое вдохновение для вас. Мы как литовцы все равно сосредоточимся на Белоруссии, на Украине, на Молдавии, на Грузии. Есть надежда, что с Байденом мы это сделаем.

Литовский политик открыто заявляет, что конечной целью его шайки является госпереворот в России. По словам Павилениса, нынешнее литовское правительство с учетом поддержки Вашингтона вполне способно "поставить Кремль на колени".

Российские пранкеры разыграли литовского депутата

А вот что литовский дипломат говорит о президенте своей страны. Мягко говоря, там его ни во что не ставят.

Вот так наша западная соседка Литва и ее заморские кураторы не гнушаются никакими методами и средствами. В ход идет все: вмешательство разведывательных спецслужб, многомиллионное финансирование, шантаж, подстрекательство. Впору задать вопрос: можно ли верить всем тем беглым "невероятным", которые из Вильнюса и Варшавы делают вид, что борются за свободную Беларусь? Ведь они сами просто пешки в руках большого кукловода по имени США.


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Очередным красноречивым подтверждением активного вмешательства Литвы в дела Беларуси стал звонок российских пранкеров Вована и Лексуса председателю комитета...
 
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