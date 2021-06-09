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Спецслужбы Украины участвовали в попытке захвата власти в Беларуси

09.06.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Сети появилось очередное подтверждение того, что в Беларуси сценарий по госперевороту готовился тщательно и силами спецслужб иностранных государств.

Свидетельства этому предоставил экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко, суд над которым проходит в Киеве. Подследственный заявил, что активисты из так называемой группы Автуховича прошли подготовку в Украине, где участники АТО "делились с ними опытом". Все это происходило по поручению главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.

Семен Семенченко - экс-депутат Верховной рады Украины:

Все белорусы, по которым меня допрашивают, сейчас проходят в Беларуси по уголовным делам по терроризму. Они были в прошлом году в Украине, и я в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны делился с ними опытом. Мы делились опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что, если будут силовые сценарии, в Беларуси начнется российская агрессия

Как "мирный" опыт применили, мы с вами хорошо помним. Речь идет о группе людей, которая подожгла дом милиционера в Волковыске и подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно. Группировкой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Задержанных обвиняют в терроризме. Теперь же выясняется, что радикалами руководили украинские спецслужбы. По признаниям бывшего главного редактора экстремистского телеграм-канала Романа Протасевича, на территории Беларуси может находиться до 4-5 спящих ячеек террористических групп.


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Теги: Гродно
 
 
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