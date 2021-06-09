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Цикады сорвали вылет самолета пресс-пула Дж. Байдена

09.06.2021 18:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Джо Байден отправился в европейское турне без своего пресс-пула. Журналисты собирались вылететь накануне, однако их борт не смог подняться в воздух из-за нашествия цикад. Насекомые проникли в двигатель самолета. В итоге вылет журналистов  перенесли. Сам же Байден сегодня вылетел в Великобританию благополучно. Самолет президента США лучше защищен от подобных неприятностей. 


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Джо Байден отправился в европейское турне без своего пресс-пула. Журналисты собирались вылететь накануне, однако их борт не смог подняться в воздух из-за нашествия...
 
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