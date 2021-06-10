ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Южной Корее на автобус обрушилось здание

10.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жуткие кадры приходят из Южной Кореи. Пятиэтажное здание обрушилось на оживленную дорогу.

9 человек погибли, еще 8 пострадали. ЧП произошло во время сноса дома. Падающее здание накрыло стоявший у остановки автобус. В разборе завалов задействованы более сотни человек. Не исключено, что под обломками могут находиться строители либо пешеходы. Причина, по которой здание рухнуло именно на дорогу, пока не известна. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуткие кадры приходят из Южной Кореи. Пятиэтажное здание обрушилось на оживленную дорогу. 9 человек погибли, еще 8 пострадали. ЧП произошло во время сноса дома....
 
Новости дня
Новости в мире
 
ЮНИСЕФ бьет тревогу в связи с ростом использования детского труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by