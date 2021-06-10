В Южной Корее на автобус обрушилось здание

Источник материала: БT

Жуткие кадры приходят из Южной Кореи. Пятиэтажное здание обрушилось на оживленную дорогу.

9 человек погибли, еще 8 пострадали. ЧП произошло во время сноса дома. Падающее здание накрыло стоявший у остановки автобус. В разборе завалов задействованы более сотни человек. Не исключено, что под обломками могут находиться строители либо пешеходы. Причина, по которой здание рухнуло именно на дорогу, пока не известна.





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