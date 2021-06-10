Джо Байден начал европейский тур

Источник материала: БT

Президент Соединенных Штатов начал свой европейский тур, который продлится около недели. Сегодня он прибыл в Корнуолл, где встретился с премьером Великобритании. В ближайшие три дня Джо Байден будет принимать участие в заседаниях саммита "Большой семерки". Потом он переберется в Брюссель, где встретится с коллегами в рамках саммита НАТО. В будущую среду президент США проведет переговоры в Женеве с российским лидером: Байден надеется обсудить с Владимиром Путиным весь спектр проблем, омрачающих двусторонние отношения. Евротур главы Белого дома стартовал со скандала: в своем выступлении перед вылетом он ошибся, произнося название Королевских военно-воздушных сил. Британцы обычно к таким оплошностям весьма чувствительны.





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