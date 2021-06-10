Российский суд запретил деятельность ФБК и связанных с ним структур

Источник материала: БT

Российский суд признал экстремистскими сразу несколько организаций, в частности, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, которые раньше были включены в число иноагентов. Также признано экстремистским общественное движение "Штабы Навального". С момента вынесения судебного вердикта деятельность данных организаций прекращена. Реакция зарубежной группы поддержки Навального оказалась молниеносной: с осуждением России выступили Вашингтон и Лондон. В самом Фонде борьбы с коррупцией, видимо, ожидали такого решения суда, поскольку сразу после оглашения вердикта в Instagram Алексея Навального появился длинный пост с осуждением действий России.





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